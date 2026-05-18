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Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Rochelle

Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 23 mai 2026.

Lieu : port de pêche de chef de baie, Quai du Midi

Adresse : La Gueule du Loup

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Rochelle

Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio

port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Vendredi 23 mai dès 20h30, La Gueule du Loup accueille Aymeric Simon Power Trio pour un concert énergique entre riffs puissants, rythmiques hypnotiques et solos incandescents.
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port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 

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English :

On Friday May 23, starting at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes Aymeric Simon Power Trio for an energetic concert of powerful riffs, hypnotic rhythms and incandescent solos.

L’événement Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle

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