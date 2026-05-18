Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Rochelle
Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 23 mai 2026.
La Rochelle
Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio
port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vendredi 23 mai dès 20h30, La Gueule du Loup accueille Aymeric Simon Power Trio pour un concert énergique entre riffs puissants, rythmiques hypnotiques et solos incandescents.
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port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81
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English :
On Friday May 23, starting at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes Aymeric Simon Power Trio for an energetic concert of powerful riffs, hypnotic rhythms and incandescent solos.
L’événement Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle
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