Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Rochelle

La Rochelle

Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio

port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vendredi 23 mai dès 20h30, La Gueule du Loup accueille Aymeric Simon Power Trio pour un concert énergique entre riffs puissants, rythmiques hypnotiques et solos incandescents.

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port de pêche de chef de baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81

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English :

On Friday May 23, starting at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes Aymeric Simon Power Trio for an energetic concert of powerful riffs, hypnotic rhythms and incandescent solos.

L’événement Concert Blues & Soul Aymeric Simon Power Trio La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle