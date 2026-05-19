Atelier d’écriture Mémoires d’Outre-Tombe Médiathèque de Laleu La Rochelle
Atelier d’écriture Mémoires d’Outre-Tombe Médiathèque de Laleu La Rochelle mercredi 27 mai 2026.
La Rochelle
Atelier d’écriture Mémoires d’Outre-Tombe
Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-29
Ateliers d’écriture dans le cadre du Festival Fêtes le Pont .
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Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58 mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr
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English :
Writing workshops as part of the Fêtes le Pont Festival.
L’événement Atelier d’écriture Mémoires d’Outre-Tombe La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-14 par Nous La Rochelle
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