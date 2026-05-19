Atelier d’écriture Mémoires d’Outre-Tombe Médiathèque de Laleu La Rochelle

La Rochelle

Atelier d’écriture Mémoires d’Outre-Tombe

Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 16:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-29

Ateliers d’écriture dans le cadre du Festival Fêtes le Pont .

.

Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58 mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Writing workshops as part of the Fêtes le Pont Festival.

L’événement Atelier d’écriture Mémoires d’Outre-Tombe La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-14 par Nous La Rochelle