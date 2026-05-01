Conférence Entre mer et marché le rôle des tengkulak dans la transformation des communautés côtières indonésiennes Muséum d’Histoire naturelle Bibliothèque La Rochelle

La Rochelle

Conférence Entre mer et marché le rôle des tengkulak dans la transformation des communautés côtières indonésiennes

Muséum d’Histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 17:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Conférence présentée par Dwi Winarsih, enseignante chercheuse en économie, Département LEA Indonésien La Rochelle Université, Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique, proposée par les Amis du Muséum.

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Muséum d’Histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr

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English :

Lecture presented by Dwi Winarsih, lecturer and researcher in economics, Indonesian LEA Department La Rochelle University, Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique, organized by the Friends of the Museum.

L’événement Conférence Entre mer et marché le rôle des tengkulak dans la transformation des communautés côtières indonésiennes La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle