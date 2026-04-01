Animation Journée Port Ouvert Port Atlantique La Rochelle 141 boulevard Emile Delmas La Rochelle
Animation Journée Port Ouvert Port Atlantique La Rochelle 141 boulevard Emile Delmas La Rochelle dimanche 14 juin 2026.
La Rochelle
Animation Journée Port Ouvert
Port Atlantique La Rochelle 141 boulevard Emile Delmas CS 70394 La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Port Atlantique La Rochelle ouvre ses portes au public pour une (re)découverte du site portuaire de La Pallice à travers ses métiers, ses activités, ses navires.
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Port Atlantique La Rochelle 141 boulevard Emile Delmas CS 70394 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Event Journée Port Ouvert
Port Atlantique La Rochelle opens its doors to the public for a (re)discovery of the port site of La Pallice through its trades, its activities, its ships.
L’événement Animation Journée Port Ouvert La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-09 par Nous La Rochelle
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