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Animation Journée Port Ouvert Port Atlantique La Rochelle 141 boulevard Emile Delmas La Rochelle

Animation Journée Port Ouvert Port Atlantique La Rochelle 141 boulevard Emile Delmas La Rochelle dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Port Atlantique La Rochelle 141 boulevard Emile Delmas

Adresse : CS 70394

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : 2026-06-14T

Fin : 2026-06-14T

Tarif :

La Rochelle

Animation Journée Port Ouvert

Port Atlantique La Rochelle 141 boulevard Emile Delmas CS 70394 La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Port Atlantique La Rochelle ouvre ses portes au public pour une (re)découverte du site portuaire de La Pallice à travers ses métiers, ses activités, ses navires.
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Port Atlantique La Rochelle 141 boulevard Emile Delmas CS 70394 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English : Event Journée Port Ouvert

Port Atlantique La Rochelle opens its doors to the public for a (re)discovery of the port site of La Pallice through its trades, its activities, its ships.

L’événement Animation Journée Port Ouvert La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-09 par Nous La Rochelle

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