Concert Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare Flamenca Eglise Notre-Dame-de-Cougnes La Rochelle

Concert Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare Flamenca

Eglise Notre-Dame-de-Cougnes 57 Rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation souhaitée à partir de

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Laissez-vous emporter dans un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt qui chantera les plus belles chansons de Paco Ibañez au sein de la magnifique acoustique de l’église. Une expérience à ne pas rater.

Eglise Notre-Dame-de-Cougnes 57 Rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 68 46 92 poesia.concert@gmail.com

English :

Let Eddy Maucourt?s powerful voice and virtuoso guitar take you on a poetic and poignant journey, as he sings Paco Ibañez?s most beautiful songs in the magnificent acoustics of the church. An experience not to be missed.

