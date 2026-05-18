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Sport Coupe de France de bloc (U15 Vétérans Séniors VS) Les Cabanes Urbaines La Rochelle

Sport Coupe de France de bloc (U15 Vétérans Séniors VS) Les Cabanes Urbaines La Rochelle samedi 13 juin 2026.

Lieu : Les Cabanes Urbaines

Adresse : 22 rue Cardinal

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Rochelle

Sport Coupe de France de bloc (U15 Vétérans Séniors VS)

Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Pour la deuxième fois de l’histoire du site, les Cabanes Urbaines accueillent la Coupe de France d’escalade de bloc les 13 & 14 juin 2026 à Camp4 !
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Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31  contact@lescabanesurbaines.fr

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English :

For the second time in the site?s history, Les Cabanes Urbaines will be hosting the French Bouldering Cup on June 13 & 14, 2026 at Camp4!

L’événement Sport Coupe de France de bloc (U15 Vétérans Séniors VS) La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-14 par Nous La Rochelle

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