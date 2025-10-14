ALEX DI MAMBRO DANS « CITRON » 20 et 21 mars 2026 l’Estrade Gironde

Plein tarif: 18€ / Tarif réduit: 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T21:30:00+01:00

À propos

Le citron à petite dose, rajoute du goût aux choses, mais trop de citron et ça devient acide.

Et dans la vie j’aime les choses au point que ça devienne trop acide.

Alexandre Di Mambro est fasciné par l’absurdité du monde dans lequel nous vivons.

L’humoriste déroule sur scène une routine à mi-chemin entre l’observation et le

fantasme. Pendant soixante minutes, Alex réussit à nous faire rire tout en nous invitant à

repenser le monde avec une fraîcheur et une insolence rares.

Ouverture des portes à 19h30.

Début du spectacle à 20h30.

L’Estrade, 137 Rue des terres de borde (en face du 126), 33800 Bordeaux

l’Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/alex-di-mambro-dans-citron2 »}]

L’humoriste déroule sur scène une routine à mi-chemin entre l’observation et le fantasme.