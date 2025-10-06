ALEX DI MAMBRO – LE BISTROT DE LA SCENE Dijon

ALEX DI MAMBRO Début : 2026-04-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Alex Di Mambro dans CitronLe citron à petite dose, rajoute du goût aux choses, mais trop de citron et ça devientacide.Et dans la vie j’aime les choses au point que ça devienne trop acide.Alex Di MambroAlexandre Di Mambro est fasciné par l’absurdité du monde dans lequel nous vivons.L’humoriste déroule sur scène une routine à mi-chemin entre l’observation et lefantasme. Il joue actuellement son spectacle Citron, un vendredi sur deux, à l’ApolloComedy. Pendant soixante minutes, Alex réussit à nous faire rire tout en nous invitant àrepenser le monde avec une fraîcheur et une insolence rares.

LE BISTROT DE LA SCENE 203 RUE D’AUXONNE 21000 Dijon 21