Samedi 28 février, 18h00 Soirée conviviale sur l'habitat alternatif Latitude 21, 33 rue de montmuzard, Dijon, Côte d'Or 33 rue de montmuzard, Dijon, Côte d'Or Dijon Côte-d'Or Venez découvrir la conférence gesticulée de Emmanuelle et Michel Philippo, après la présentation de 2 associations sur l'habitat alternatif, avec une collation offerte pour continuer les échanges.