LE ROI SOLEIL – ZENITH DE DIJON Dijon
2026-02-19 à 20:00 LE ROI SOLEIL ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21
2026-02-20 à 16:00 THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS PALAIS DES CONGRES BD DE CHAMPAGNE 21000 Dijon 21
2026-02-20 à 20:00 LE ROI SOLEIL ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21
2026-02-20 à 20:00 LE SEIGNEUR DES ANNEAUX & LE HOBBIT PALAIS DES CONGRES BD DE CHAMPAGNE 21000 Dijon 21
2026-02-21 à 20:30 LE ROI SOLEIL ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21
2026-02-24 à 20:00 ORELSAN ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21
Thomas GT Le Bistrot de la Scène 203 Rue d'Auxonne Dijon Côte-d'Or 2026-02-25 20:00:00 2026-02-25
Exposition Peintures et Sculptures de l'Essor 11 Rue des Forges Dijon Côte-d'Or 2026-02-26 14:00:00 2026-02-26
2026-02-26 à 20:00 DANY BOON ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21
Vendredi 27 février, 18h30 soirée conviviale sur l'habitat alternatif Maison Maladière 25 rue Balzac, Dijon Dijon Côte-d'Or Venez découvrir la conférence gesticulée de Michel et Emmanuelle Philippo après la présentation de 2 associations sur l'habitat économe, avec une collation pour échanger entre les participants.
Tour Philippe le Bon visite de la Salle d'Astronomie Tour Philippe le Bon Place des Ducs de Bourgogne Dijon Côte-d'Or 2025-12-20 12:00:00 2025-12-20
Atelier famille / Pratique plastique INTERFACE 12 Rue Chancelier de l'Hospital Dijon Côte-d'Or 2026-03-14 15:00:00 2026-03-14
Samedi 28 février, 18h00 Soirée conviviale sur l'habitat alternatif Latitude 21, 33 rue de montmuzard, Dijon, Côte d'Or 33 rue de montmuzard, Dijon, Côte d'Or Dijon Côte-d'Or Venez découvrir la conférence gesticulée de Emmanuelle et Michel Philippo, après la présentation de 2 associations sur l'habitat alternatif, avec une collation offerte pour continuer les échanges.
2026-02-28 à 20:30 GHISLAIN BLIQUE LE BISTROT DE LA SCENE 203 RUE D'AUXONNE 21000 Dijon 21
Samedi 28 février, 20h30 La Vapeur Dijon, 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Le groupe de post-punk, Humour, manie surréalisme et absurde pour explorer les contradictions contemporaines. Great Panic Roger enfonce la porte pour réveiller le post-punk français.
2026-03-01 à 14:00 MOURIR D'AIMER, LES AMANTS MAUDITS PALAIS DES CONGRES BD DE CHAMPAGNE 21000 Dijon 21
Permanence oiseaux hivernants au lac Kir Dijon Côte-d'Or 2026-03-01 14:00:00 2026-03-01
2026-03-01 à 17:00 MOURIR D'AIMER, LES AMANTS MAUDITS PALAIS DES CONGRES BD DE CHAMPAGNE 21000 Dijon 21
2026-03-03 à 20:00 SANTA ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21