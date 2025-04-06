Dijon Underground De vignes en caves Dijon
Dijon Underground De vignes en caves Dijon vendredi 12 juin 2026.
Dijon
Dijon Underground De vignes en caves
Communiquée lors de l’inscription Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 19:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-20
Les Undergrounds sont de retour cette année, avec une nouvelle destination Dijon, et son emblématique Palais des Ducs de Bourgogne !
En juin, l’Association des Climats et Dijon, Ville d’Art et d’Histoire s’associent pour vous proposer deux visites exceptionnelles dans la capitale des Ducs de Bourgogne !
Ces visites guidées, centrées sur l’histoire viticole dijonnaise, offriront l’opportunité de découvrir quelques lieux emblématiques et rarement accessibles, de Dijon ! Parmi eux, les caves de la ville, véritables marqueurs de l’histoire dijonnaise sur plusieurs siècles, ponctueront le parcours.
Au programme passage au Palais des Ducs et des États de Bourgogne, puis découverte de l’histoire viticole autour de la place Bossuet, ancien quartier vignerons.
Durée 1h30
Capacité 19 personnes
Inscription obligatoire à partir du 1er juin .
Communiquée lors de l’inscription Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Dijon Underground De vignes en caves
L’événement Dijon Underground De vignes en caves Dijon a été mis à jour le 2026-05-07 par Association des Climats du vignoble de Bourgogne
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