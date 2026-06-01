Village gaulois au musée archéologique de Dijon, Musée archéologique, Dijon
Village gaulois au musée archéologique de Dijon, Musée archéologique, Dijon vendredi 12 juin 2026.
Village gaulois au musée archéologique de Dijon 12 – 14 juin Musée archéologique Côte-d’Or
Accès libre sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
À l’occasion de la 17e édition des Journées Européennes de l’Archéologie, événement piloté par l’Inrap sous l’égide du Ministère de la Culture, le musée archéologique de Dijon invite le public à découvrir l’archéologie et ses nombreuses facettes. Pour la troisième année consécutive, le musée installera un village de l’archéologie dans le square des Bénédictins, situé devant le musée. Au cœur du village de l’archéologie, plusieurs stands et animations permettront de découvrir l’archéologie et de s’immerger dans la période gauloise.
Au programme :
• Au village
Jeu de piste
A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, explorez le village et parcourez le musée afin de découvrir la vie des Gaulois.
> De 10h à 18h – Rendez-vous à la table accueil du village
Les Mandubii
Cette association de reconstitution historique dédiée au peuple gaulois d’Alésia font revivre cette petite population gauloise en revêtant les vêtements gaulois, adoptant leurs coutumes, leur allure, leurs habitudes culinaires ou guerrières… Immergez-vous dans leur quotidien en les rencontrant !
> De 10h à 18h
Espace de repos et de médiation
Faites une pause au coeur du village avec quelques jeux, livres et dessins.
> De 10h à 18h
Atelier du petit monnayeur
Les gestes du monnayeur gaulois étaient rapides et précis. Êtes-vous prêt à relever le défi de fabriquer, à votre tour, une monnaie ?
Pour tout public (présence d’un adulte indispensable)
> De 14h à 16h
Démonstration et atelier de vannerie
Embarcations tressées
Venez participer à la construction d’un coracle, une petite embarcation légère en osier ! Découvrez les usages de la vannerie et ce savoir-faire de l’époque gauloise à travers des outils et des démonstrations d’archéologie expérimentale.
Avec Isabel Mcgarva, artisane vannière
> De 10h à 18h
Ateliers de création
L’art de la fibule
Comment les gaulois faisaient-ils tenir leurs manteaux ? Enroulez, tordez, domptez un fil de métal afin de mettre en forme votre propre broche gauloise.
Pour tout public à partir de 7 ans (présence d’un adulte indispensable)
> De 10h à 10h45 et de 11h30 à 12h15
Les motifs gaulois : décor en métal repoussé
Inspirez-vous des monnaies et des parures gauloises pour créer votre motif en relief.
Pour tout public à partir de 7 ans (présence d’un adulte indispensable)
> De 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h
Bacs à fouilles
Archéologues en herbe, à vos pinceaux et vos truelles ! Initiez-vous aux techniques de fouille et mettez au jour des vestiges et des objets.
Pour toute la famille à partir de 6 ans (présence d’un adulte indispensable)
> De 10h à 18h
Photo de chantier !
Après vous être glissé dans la peau d’un archéologue aux bacs à fouilles, immortalisez vos découvertes archéologiques en prenant la pose !
> De 10h à 18h
Stand Inrap
• C’est quoi l’archéologie préventive ?
En compagnie des équipes Inrap, plongez au cœur de l’archéologie préventive ! Grâce à l’archéomaquette, suivez les différentes étapes d’une intervention, du diagnostic à la fouille. Apprenez à observer, interpréter et dater un site comme de véritables archéologues.
• Quoi de neuf à Dijon ?
Aux côtés des responsables des fouilles Inrap, partez à la découverte des dernières recherches archéologiques menées à Dijon. Ces investigations ont notamment mis au jour d’étonnantes sépultures gauloises : un témoignage précieux pour tenter de mieux comprendre le passé gaulois de la Ville.
• Les gaulois inhumés assis de Dijon
Accompagné d’une archéo-anthropologue, venez vous familiariser avec les pratiques funéraires de l’âge du Fer et les désormais célèbres « gaulois inhumés assis». Quelles sont les particularités de ces inhumations découvertes rue Turgot ? Comment ont-elles été étudiées par les équipes de l’Inrap ? Une immersion fascinante dans une découverte scientifique d’intérêt national.
• Du grain à moudre
L’archéologie, c’est aussi l’exploration des gestes du quotidien. Aux côtés d’un spécialiste, découvrez l’ingéniosité des Gaulois à travers l’utilisation de la meule rotative. Manipulez cet outil et plongez dans la vie des agriculteurs gaulois en expérimentant leurs techniques de mouture.
> De 10h à 18h
Stand Fondation du patrimoine
Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine est le grand acteur de la sauvegarde du patrimoine français. Venez les rencontrer, découvrir leurs missions et les projets de restauration en cours près de chez vous !
> De 10h à 18h
Stand Service régional de l’archéologie
À la rencontre des archéologues de la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie
Tout au long du week-end, les archéologues du Service régional de l’archéologie animeront un stand pour vous présenter leurs métiers et leurs missions et partager avec vous leur passion liée à l’archéologie. Au sein de la Direction régionale des affaires culturelles, ils ont la charge de missions relatives au patrimoine archéologique : l’inventaire, l’étude, la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine archéologique.
> De 10h à 18h – Rendez-vous dans le village
Stand Dijon, Ville d’art et d’histoire
L’archéologie du bâti : l’exemple de la tour de Bar ou « Tour Neuve »
L’Inrap et Dijon, Ville d’art et d’histoire vous proposent de revenir sur les fouilles archéologiques menées sur la tour lors du chantier de restauration du musée des Beaux-Arts. Celles-ci éclairent d’un jour nouveau la construction de cet édifice, son évolution et ses usages. Découvrez les panneaux d’exposition réalisés en 2025 et présentés au 1204, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine lors de l’exposition temporaire « Ce que nous murmurent les murs » et/ou profitez d’une visite consacrée à la tour.
> Stand de 10h à 18h
> Visites le dimanche à 14h et 16h sur réservation
Inscription à partir du 4 juin • Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription
Stand Musée Vivant Denon
Focus sur Le village artisanal de Bragny-sur-Saône
Le musée Vivant Denon proposera un focus sur le mobilier archéologique du site de Bragny-sur-Saône et son héritage artisanal.
Bragny-sur-Saône fut une communauté à haut niveau de vie, riche de ses échanges avec les grands centres politiques de l’époque : Marseille, les étrusques, les cités italiennes… Les objets retrouvés témoignent de cette richesse : flacons de verre, vin, céramiques grecques, ambre, corail. Ces échanges vont avoir une influence directe sur la production artistique locale. Le village de Bragny-sur-Saône a également bénéficié d’une position géographique stratégique : nœud routier et commercial ; relais économique entre la méditerranée et la Gaule.
Les équipes du musée Denon auront à cœur de présenter au public la richesse de ce site archéologique, s’intégrant dans la programmation d’une saison gauloise, avec des présentations et manipulations ludiques pouvant s’adapter aux différents publics.
> De 10h à 18h
Stand Bibracte
• De la toison à l’étoffe : tisser chez les Gaulois
Du mouton à la tunique de laine, de nombreuses étapes et un savoir-faire minutieux sont nécessaires. Venez découvrir ces gestes anciens, de la transformation de la fibre au tissage, et initiez-vous en réalisant votre propre fil ou votre propre étoffe.
• La petite cuisine gauloise
Une dinette… à la mode gauloise ! Grâce à des reproductions de vaisselle, un chaudron et des ingrédients en bois ou en crochet, les plus petits pourront s’amuser à préparer un repas comme au temps des Gaulois.
> De 10h à 18h
Stand Cité de la Gastronomie et du Vin
À la table des gaulois
Découvrez quelques éléments de la table gauloise : affûtez vos sens, vous en aurez besoin !
> De 10h à 16h – Rendez-vous dans le village
Foodtruck
Durant le week-end, faites une pause gourmande !
– Avec Foodies le samedi
– Avec La Tête en Wrap le dimanche
• Au musée
Projections
En accès libre et en continu dans le musée, venez découvrir différents métiers de l’archéologie et la période gauloise, grâce à des petits films et des documentaires.
> De 10h à 18h – Rendez-vous en salle Lebel (2ème étage)
Table d’activités ludiques
Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée et la vie des gaulois en s’amusant.
Pour tout public (présence d’un adulte indispensable)
> De 10h à 18h – Rendez-vous salle Lebel (2e étage)
Boutique musée
Ne partez pas sans un petit souvenir du musée archéologique et de ses collections !
> De 10h à 18h – Rendez-vous à l’accueil du musée
Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr
À l’occasion de la 17e édition des Journées Européennes de l’Archéologie, événement piloté par l’Inrap sous l’égide du Ministère de la Culture, le musée archéologique de Dijon invite le public à et …
© musée archéologique de Dijon / Philippe Bornier
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