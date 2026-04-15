Le Grand Bain : Destroy Everything You Touch, Vitamin Corner, Bistrot de la scène, Dijon

Le Grand Bain : Destroy Everything You Touch, Vitamin Corner Jeudi 11 juin, 20h30 Bistrot de la scène Côte-d’Or
Gratuit (réservation conseillée)
Début : 2026-06-11T20:30:00+02:00
“Le Grand Bain” est un dispositif qui permet d’accompagner des artistes locaux dans la préparation d’un concert.
Destroy Everything You Touch FR / Dijon
Ancré dans l’univers du rock depuis sa création, le groupe sculpte des atmosphères denses et vibrantes pour donner vie à un son à la fois brut, nuancé et authentique.
Vitamin Corner FR / Dijon
Vitamin Corner est un groupe composé de deux meilleurs amis, Eoan et Léontine, qui navigue entre ballades atmosphériques et grooves électroniques.
Bistrot de la scène 203 rue d’Auxonne 21000 Dijon Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 67 87 39 https://www.bistrotdelascene.fr/ Salle de spectacles depuis 1987 à Dijon, qui propose une programmation adultes et jeune public.
Concert, rock, dans le cadre du dispositif « Le Grand Bain » La Vapeur Dijon
