Atelier vins et fromages de Bourgogne La Source des Vins Dijon

Dijon

Atelier vins et fromages de Bourgogne

La Source des Vins 6 bis Rue Michelet Dijon Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 12:00:00

fin : 2026-08-08 13:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26

Atelier Vins & Fromages La Source des Vins

Découvrez l’alliance subtile des vins et fromages de Bourgogne lors d’un atelier gourmand et convivial. Nous vous proposons une dégustation de trois vins de Bourgogne , chacun soigneusement accordé à trois fromages de Bourgogne, pour une expérience sensorielle unique

– Bourgogne Aligoté & Délice de Bourgogne à la moutarde

L’équilibre parfait entre la fraîcheur vive d’un blanc sec et l’onctuosité du fromage sublimé par une touche de moutarde.

– Mâcon Azé Buisson de Nielle Blanc & Chèvre de la Chèvrerie Mâconnaise

Un accord tout en harmonie où la minéralité du vin met en valeur la finesse et le caractère du fromage de chèvre affiné.

– Côteaux Bourguignons Pinot Noir & Fromage de Bourgogne

Un mariage classique et toujours efficace entre la souplesse du Pinot Noir et la richesse d’un fromage affiné, révélant des notes fruitées et une belle rondeur en bouche.

Cet atelier est une véritable immersion dans le terroir bourguignon, mettant en lumière des accords authentiques et savoureux.

Où ? La Source des Vins 6 bis rue Michelet, Dijon

Durée Environ 1h

Réservez votre place et laissez-vous guider par notre expertise pour un voyage sensoriel inoubliable ! .

La Source des Vins 6 bis Rue Michelet Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

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English : Atelier vins et fromages de Bourgogne

L’événement Atelier vins et fromages de Bourgogne Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès