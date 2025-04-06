Le Puits de Moïse et la Chartreuse de Champmol Rue du Faubourg Raines Dijon
Le Puits de Moïse et la Chartreuse de Champmol Rue du Faubourg Raines Dijon dimanche 7 juin 2026.
Dijon
Le Puits de Moïse et la Chartreuse de Champmol
Rue du Faubourg Raines Le Puits de Moïse et la Chartreuse de Champmol Dijon Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-10-17 16:15:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-23 2026-09-12 2026-10-17 2026-11-14 2026-12-23
Site incontournable du patrimoine de Dijon, la Chartreuse de Champmol, nécropole des Ducs de Bourgogne, fondée par Philippe le Hardi, abrite un joyau de l’art religieux bourguignon Le Puits de Moïse. Cette sculpture monumentale, d’un réalisme saisissant, témoigne du foisonnement artistique qui règne alors à Dijon. Visite intégrale du site Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse, Chapelle, Portail de l’église et Jardin .
Rue du Faubourg Raines Le Puits de Moïse et la Chartreuse de Champmol Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@otdijon.com
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L’événement Le Puits de Moïse et la Chartreuse de Champmol Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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