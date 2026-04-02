Au Maquis Ecluse 51S Dijon

Dijon

Au Maquis

Ecluse 51S Au Maquis Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-26 2026-06-27

Au Maquis est un lieu culture et convivial situé aux abords du centre ville dijonnais.

Chaque année, de mai à août, l’association dijonnaise Zutique (Tribu Festival) fait vivre cette ancienne maison éclusière et programme des concerts d’artistes d’ici et d’ailleurs. La programmation change chaque week-end et le lieu pensé pour accueillir un public de tout âge.

Ouvert du vendredi au dimanche, retrouvez aussi la Cantine du Maquis avec des bons plats cuisinés à base de produits locaux et de saison. .

Ecluse 51S Au Maquis Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@zutique.com

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English : Au Maquis

L’événement Au Maquis Dijon a été mis à jour le 2026-02-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)