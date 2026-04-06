Dijon

Les Ducs de Bourgogne et leur palais par Philippe le Bon

Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14 16:45:00

Date(s) :

2026-05-14

Laissez vous guider par Philippe le Bon lui même, dans son costume d’époque, qui vous contera la vie extraordinaire des Ducs de Valois de Bourgogne. Sa visite guidée vous plongera dans le Dijon du XVe au gré des monuments érigés à l’époque du Duché. Suivez le dans les dédales du palais ducal et découvrez, au sein même du prestigieux Musée des Beaux-Arts, les salles alors dédiées au faste des Ducs qui ont fait la grandeur de la Bourgogne ! .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

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English : Les Ducs de Bourgogne et leur palais par Philippe le Bon

L’événement Les Ducs de Bourgogne et leur palais par Philippe le Bon Dijon a été mis à jour le 2026-04-23 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès