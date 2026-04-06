Les Ducs de Bourgogne et leur palais par Philippe le Bon Dijon
Les Ducs de Bourgogne et leur palais par Philippe le Bon Dijon jeudi 14 mai 2026.
Dijon
Les Ducs de Bourgogne et leur palais par Philippe le Bon
Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-05-14 16:45:00
Date(s) :
2026-05-14
Laissez vous guider par Philippe le Bon lui même, dans son costume d’époque, qui vous contera la vie extraordinaire des Ducs de Valois de Bourgogne. Sa visite guidée vous plongera dans le Dijon du XVe au gré des monuments érigés à l’époque du Duché. Suivez le dans les dédales du palais ducal et découvrez, au sein même du prestigieux Musée des Beaux-Arts, les salles alors dédiées au faste des Ducs qui ont fait la grandeur de la Bourgogne ! .
Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Ducs de Bourgogne et leur palais par Philippe le Bon
L’événement Les Ducs de Bourgogne et leur palais par Philippe le Bon Dijon a été mis à jour le 2026-04-23 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Black Legends Zénith Dijon 27 avril 2026
- Le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne se dévoile Office de Tourisme Dijon 29 avril 2026
- Concert JENAA’ Once upon a time Salle Guillemin Dijon 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Accell Group, Dijon 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Dijon à vélo by Douze Cycles, Dijon 1 mai 2026