Renata chante Dijon Salle des Chantalistes Dijon

Informations pratiques

Dijon

Renata chante Dijon

Salle des Chantalistes 26, avenue Gustave Eiffel Dijon Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 17:15:00

Date(s) :

2026-08-23

10 chansons pour Dijon, c’est le cadeau que Renata fait à sa ville d’adoption.

Le tram, le lac, le Jacquemart ou le Suzon… une jolie façon de visiter Dijon, en chansons !

Renata, au chant et au récit, est accompagnée par Francis Harbulot au piano.

Spectacle tout public présenté avec le soutien de la ville de Dijon, dans le cadre de sa programmation Notre été à Dijon . .

Salle des Chantalistes 26, avenue Gustave Eiffel Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 41 31 40 contact@confidences-chanson.fr

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English : Renata chante Dijon

L’événement Renata chante Dijon Dijon a été mis à jour le 2026-06-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)