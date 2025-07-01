Tour de France femmes en Côte-d’Or Dijon
Tour de France femmes en Côte-d’Or Dijon mardi 4 août 2026.
Dijon
Tour de France femmes en Côte-d’Or
Départ de Gevrey-Chambertin, arrivée à Dijon Dijon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 12:00:00
fin : 2026-08-04 19:00:00
Date(s) :
2026-08-04
La Côte-d’Or sera l’un des temps forts du Tour de France Femmes en accueillant la 4ᵉ étape, un spectaculaire contre-la-montre individuel de 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Au cœur des prestigieux paysages de la Route des Grands Crus, les meilleures cyclistes du monde s’affronteront dans une épreuve où chaque seconde comptera.
Pour profiter pleinement de cette journée, plusieurs fan zones seront installées à Gevrey-Chambertin, Marsannay-la-Côte, Corcelles-les-Monts et Dijon (place Wilson). Au programme écran géant, animations, restauration, boutique officielle et ambiance festive pour vivre la course au plus près. Parmi les endroits incontournables, la montée vers Corcelles-les-Monts promet un spectacle exceptionnel, tandis que l’arrivée à Dijon offrira un final haletant. Que vous soyez passionné de cyclisme ou simple curieux, c’est l’occasion de vivre un grand événement sportif dans une ambiance conviviale et de découvrir la Côte-d’Or sous un nouveau regard. .
Départ de Gevrey-Chambertin, arrivée à Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tour de France femmes en Côte-d’Or
L’événement Tour de France femmes en Côte-d’Or Dijon a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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