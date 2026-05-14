Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon

Dijon

Les Jeudis vin

Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:15:00

fin : 2026-07-23 20:15:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

Des vins fins dans des lieux divins de Dijon !

Un théâtre, un jardin secret, un hôtel particulier, … le patrimoine dijonnais recèle de nombreux trésors cachés !

Tous les jeudis soirs, Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès transforme un lieu du patrimoine dijonnais en une cave éphémère.

Une dégustation unique des vins de Bourgogne !

Un verre de dégustation vous sera offert à l’issue de chaque soirée !

La prestation est assurée uniquement en français. .

Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Jeudis vin

L’événement Les Jeudis vin Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès