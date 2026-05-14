Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon
Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon jeudi 23 juillet 2026.
Dijon
Les Jeudis vin
Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:15:00
fin : 2026-07-23 20:15:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Des vins fins dans des lieux divins de Dijon !
Un théâtre, un jardin secret, un hôtel particulier, … le patrimoine dijonnais recèle de nombreux trésors cachés !
Tous les jeudis soirs, Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès transforme un lieu du patrimoine dijonnais en une cave éphémère.
Une dégustation unique des vins de Bourgogne !
Un verre de dégustation vous sera offert à l’issue de chaque soirée !
La prestation est assurée uniquement en français. .
Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com
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English : Les Jeudis vin
L’événement Les Jeudis vin Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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