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Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon

Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès

Adresse : 11 Rue des Forges

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

Les Jeudis vin

Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:15:00
fin : 2026-07-23 20:15:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13

Des vins fins dans des lieux divins de Dijon !
Un théâtre, un jardin secret, un hôtel particulier, … le patrimoine dijonnais recèle de nombreux trésors cachés !
Tous les jeudis soirs, Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès transforme un lieu du patrimoine dijonnais en une cave éphémère.
Une dégustation unique des vins de Bourgogne !
Un verre de dégustation vous sera offert à l’issue de chaque soirée !

La prestation est assurée uniquement en français.   .

Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44  info@otdijon.com

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English : Les Jeudis vin

L’événement Les Jeudis vin Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès

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