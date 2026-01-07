Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Cathédrale St-Bénigne Dijon

Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains

Cathédrale St-Bénigne 2 Rue Mariotte Dijon Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne en concert, dans un merveilleux voyage au cœur d’un lieu magnifique à l’acoustique exceptionnelle.

Argentine, Italie, Brésil, Espagne, France, Allemagne, Paraguay… Programme varié cocktail détonant de fougue, de joie et de douceur.

Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole et sud-américaine, transcriptions des plus belles musiques de film et oeuvres classiques… Fermez les yeux et partagez un moment les émotions et nuances intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs, interprétées magistralement par le jeune virtuose. Tarrega, Barrios, Bach, Pachelbel, Haendel, Albeniz, Zequinha Abreu, Sanz… .

Cathédrale St-Bénigne 2 Rue Mariotte Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Dijon a été mis à jour le 2026-01-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)