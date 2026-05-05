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Le Tour France Num à Dijon le 12 juin 2026, CMA Bourgogne Franche-Comté, Dijon

Le Tour France Num à Dijon le 12 juin 2026, CMA Bourgogne Franche-Comté, Dijon

Le Tour France Num à Dijon le 12 juin 2026, CMA Bourgogne Franche-Comté, Dijon vendredi 12 juin 2026.

Lieu : CMA Bourgogne Franche-Comté

Adresse : 65 rue Daubenton, 21000 Dijon

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite sur inscription

Le Tour France Num à Dijon le 12 juin 2026 Vendredi 12 juin, 08h30 CMA Bourgogne Franche-Comté Côte-d’Or

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T08:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T08:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Un événement gratuit pour passer à l’action

Le Tour France Num a un objectif clair : aller à la rencontre des entrepreneurs dans les territoires et leur proposer des solutions concrètes, accessibles et adaptées à leurs besoins.

Un programme pensé pour les petites entreprises

La matinée s’organisera autour de temps forts conçus pour répondre aux enjeux concrets des entreprises :

  • 8h30 – Accueil des participants et mot de bienvenue
  • 9h00 – Table Ronde – Intelligence artificielle et petites entreprises : opportunité, obligation, danger, comment y faire face ?
  • 10h00 – Ateliers pratiques (au choix)

> Cybersécurité : protégez votre entreprise face aux menaces
> Je passe à la facturation électronique
> Café IA
> IA et création de contenu : les stratégies qui marchent (et celles à éviter)

  • 11h30 – Temps d’échange, réseautage et clôture

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Le Tour France Num poursuit sa route et fera étape à Dijon, le vendredi 12 juin 2026, à partir de 8h30, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne-Franche-Comté.

À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)