Le Tour France Num à Dijon le 12 juin 2026, CMA Bourgogne Franche-Comté, Dijon

Le Tour France Num à Dijon le 12 juin 2026 Vendredi 12 juin, 08h30 CMA Bourgogne Franche-Comté Côte-d’Or

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T08:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T08:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Un événement gratuit pour passer à l’action

Le Tour France Num a un objectif clair : aller à la rencontre des entrepreneurs dans les territoires et leur proposer des solutions concrètes, accessibles et adaptées à leurs besoins.

Un programme pensé pour les petites entreprises

La matinée s’organisera autour de temps forts conçus pour répondre aux enjeux concrets des entreprises :

8h30 – Accueil des participants et mot de bienvenue

9h00 – Table Ronde – Intelligence artificielle et petites entreprises : opportunité, obligation, danger, comment y faire face ?

10h00 – Ateliers pratiques (au choix)

> Cybersécurité : protégez votre entreprise face aux menaces

> Je passe à la facturation électronique

> Café IA

> IA et création de contenu : les stratégies qui marchent (et celles à éviter)

11h30 – Temps d’échange, réseautage et clôture

CMA Bourgogne Franche-Comté 65 rue Daubenton, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/R2mvsprxhYEcH8Lu6 »}]

Le Tour France Num poursuit sa route et fera étape à Dijon, le vendredi 12 juin 2026, à partir de 8h30, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne-Franche-Comté.