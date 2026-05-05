Le Tour France Num à Dijon le 12 juin 2026, CMA Bourgogne Franche-Comté, Dijon
Le Tour France Num à Dijon le 12 juin 2026, CMA Bourgogne Franche-Comté, Dijon vendredi 12 juin 2026.
Le Tour France Num à Dijon le 12 juin 2026 Vendredi 12 juin, 08h30 CMA Bourgogne Franche-Comté Côte-d’Or
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T08:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T08:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00
Un événement gratuit pour passer à l’action
Le Tour France Num a un objectif clair : aller à la rencontre des entrepreneurs dans les territoires et leur proposer des solutions concrètes, accessibles et adaptées à leurs besoins.
Un programme pensé pour les petites entreprises
La matinée s’organisera autour de temps forts conçus pour répondre aux enjeux concrets des entreprises :
- 8h30 – Accueil des participants et mot de bienvenue
- 9h00 – Table Ronde – Intelligence artificielle et petites entreprises : opportunité, obligation, danger, comment y faire face ?
- 10h00 – Ateliers pratiques (au choix)
> Cybersécurité : protégez votre entreprise face aux menaces
> Je passe à la facturation électronique
> Café IA
> IA et création de contenu : les stratégies qui marchent (et celles à éviter)
- 11h30 – Temps d’échange, réseautage et clôture
CMA Bourgogne Franche-Comté 65 rue Daubenton, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/R2mvsprxhYEcH8Lu6 »}]
Le Tour France Num poursuit sa route et fera étape à Dijon, le vendredi 12 juin 2026, à partir de 8h30, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne-Franche-Comté.
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Extra Festival Dijon 7 mai 2026
- L’Extra Festival, Lieux multiples à Dijon, Dijon 7 mai 2026
- Les Apéritifs de la Tour Office de tourisme Dijon 8 mai 2026
- Tous à l’Opéra ! – Opéra de Dijon, Auditorium de l’Opéra de Dijon, Dijon 9 mai 2026
- Les cadrans solaires sortent de l’ombre Office de Tourisme Dijon 9 mai 2026