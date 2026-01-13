Les Apéritifs de la Tour Office de tourisme Dijon

Les Apéritifs de la Tour

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-10-16 21:15:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24

Imaginez-vous à 46 mètres de hauteur, la tête dans les étoiles pour contempler la ville à 360° en prenant l’apéritif!

Les soirées apéritives de la Tour vous offrent une expérience unique tous les vendredis et samedis soirs du 23 mai au 25 octobre 2025.

Les Horaires Le before 18h30 à 19h45 et l’after de 20h à 21h15.

Tarif unique* 27 € (attention pour les enfants de moins de 18 ans, réservation obligatoire)

Il est nécessaire de réserver un créneau pour les bébés et enfants de moins de 4 ans au plein tarif.

* Ce tarif inclut la montée de la Tour encadrée par un accompagnateur de l’Office de Tourisme qui effectuera des commentaires historiques, l’apéritif composé de blanc cassis** et bouchées apéritives.

Dégustation d’une gougère élaborée exclusivement pour les Apéritifs de la Tour.

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Montée de 316 marches. La montée est limitée à 17 personnes. La montée est déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes en situation de handicap. Pour plus d’informations sur l’accessibilité, n’hésitez pas à contacter l’Office de tourisme.

En cas de pluie, l’apéritif sera servi salle de la Méridienne (salle historique se situant en dessous de la terrasse de la tour).

Dans le cadre du plan Vigipirate et par raison de sécurité, aucun effet personnel ne pourra être conservé à l’accueil ou au pied de la tour Philippe Le Bon (bagages, poussette, etc…).

Nous vous invitons à prendre vos dispositions avant le départ de la visite. .

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

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English : Les Apéritifs de la Tour

L’événement Les Apéritifs de la Tour Dijon a été mis à jour le 2026-03-24 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès