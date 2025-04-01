Les Hôtels Particuliers Office de tourisme Dijon
Les Hôtels Particuliers Office de tourisme Dijon samedi 23 mai 2026.
Dijon
Les Hôtels Particuliers
Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-06-13 16:15:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-13 2026-07-04 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-16 2026-10-21
Le centre historique de Dijon cache de nombreux hôtels particuliers construits entre le XVème et les XVIIIème siècles. Découvrez l’architecture exceptionnelle entre cour et jardin du Secteur Sauvegardé ainsi que les histoires des familles de la ‘noblesse de robe’.
Pour information la visite n’est pas facilement accessible en fauteuil.
Information importante la visite ne fait pas passer à l’intérieur des Hôtels Particuliers. .
Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com
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English : Les Hôtels Particuliers
L’événement Les Hôtels Particuliers Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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