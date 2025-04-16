L’art urbain à Dijon Office de tourisme Dijon
L’art urbain à Dijon Office de tourisme Dijon lundi 25 mai 2026.
Dijon
L’art urbain à Dijon
Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:45:00
Date(s) :
2026-05-25 2026-06-17 2026-07-14 2026-07-29 2026-08-15 2026-09-05 2026-09-19 2026-10-28 2026-11-11 2026-12-23
Le street art s’est développé à la fin du siècle dernier, d’abord aux abords des grandes villes avant de s’étendre à tout le territoire. Portée par quelques grandes figures du Street Art, la ville de Dijon est devenue un terrain de jeu prisé des artistes de rue. Graffitis, tags, fresques murales … suivez notre guide sur un parcours en centre-ville à la découverte d’œuvres aussi éphémères qu’inspirantes.
Visite uniquement en français. .
Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com
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English : L’art urbain à Dijon
L’événement L’art urbain à Dijon Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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