Tour Philippe le Bon visite de la Salle d’Astronomie Tour Philippe le Bon Dijon samedi 28 mars 2026.

Tour Philippe le Bon visite de la Salle d’Astronomie

Tour Philippe le Bon Place des Ducs de Bourgogne Dijon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 13:00:00

fin : 2026-05-23 14:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-20 2026-07-11 2026-08-29 2026-09-26 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-19

Tous les midis, le Soleil fait de l’œil à la méridienne.

De 1783 à 1940, la Tour Philippe le Bon était un observatoire astronomique. L’un des 11 plus importants d’Europe, équipé des plus beaux instruments. On soupçonne même que la Tour a été construite pour les observations astronomiques au temps de Philippe le Bon, quand la Cour de Bourgogne était l’une des plus rayonnantes d’Europe.

La visite, deux fois plus longue qu’une montée traditionnelle de la Tour, se déroule en deux temps. D’abord voir un rayon de Soleil se poser sur la méridienne du XVIIIè, toujours visible, vers 12h40. Pourquoi 12h40 ? Pourquoi vers12h40 et non à12h40 ?

Ensuite, le guide de la Société Astronomique de Bourgogne vous raconte l’observatoire, une histoire à rebondissements, du Moyen-âge à l’Occupation en passant par les Lumières, entre sciences et personnages fascinants. Projections, expériences, observations, en attendant de réinstaller là-haut les vrais instruments qui y ont officié.

Nota la visite n’est pas recommandée aux femmes enceintes et aux personnes se déplaçant avec difficulté (316 marches).

Chaque personne doit être inscrite quel que soit son âge, les enfants de moins de 3 ans peuvent être inscrits avec le tarif le plus faible disponible.

Les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité. Adultes et enfants en possession d’un billet. .

Tour Philippe le Bon Place des Ducs de Bourgogne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

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L’événement Tour Philippe le Bon visite de la Salle d’Astronomie Dijon a été mis à jour le 2026-01-26 par La Côte-d’Or J’adore