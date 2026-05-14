Italienische Maniere ou le baroque transalpin Place du Président Wilson Dijon

Informations pratiques

Dijon

Italienische Maniere ou le baroque transalpin

Place du Président Wilson Eglise Saint Pierre, place du Président Wilson Dijon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Alors qu’au 14e, 15e siècle les musiciens du Nord s’invitaient en Italie et y dominaient la vie musicale, dès le 16e, et au 17e, la musique italienne se développe et s’exporte dans toute l’Europe, notamment dans les pays germaniques.

L’évolution se présente sous deux aspects complémentaires d’une part les œuvres des compositeurs Italiens sont jouées dans les cours allemandes et autrichiennes (cf. Palestrina, Merula, Caccini, Cavalieri… ) d’autre part, nombre de compositeurs germaniques subissent l’influence italienne et même, vont se former en Italie (cf. R de Lassus, Schütz, Schein, Sheideman, Sweelinck….)

Ce concert est exceptionnel, il réunit deux grands interprètes de la musique baroque, reconnus aussi bien en France qu’à l’étranger Jean Tubéry et Jan Willem Jansen.

Jean Tubéry a contribué à la renaissance du cornet du cornet à bouquin, en tant qu’interprète et aussi comme pédagogue. Il est entre autres, le fondateur de la Fenice ,

Jan Willem Jansen , claviériste accompli, formé aux Pays-Bas avant qu’il ne s’installe à Toulouse où, au conservatoire, Il enseigne l’orgue et le clavecin et crée le département de musique ancienne. Il a été pendant de nombreuses années, le directeur artistique du festival Toulouse les orgues .

Jan Willem Jansen jouera l’orgue italien de l’église Saint-Pierre de Dijon, orgue remarquable de Jean-François Muno.

Au programme des compositions de Palestrina, Merula, Schütz, Schein, Scheidemann, Cavalieri, Caccini, Kasperger, Falconieri.

L’évènement est organisé par Les Amis de l’orgue de Saint-Pierre en partenariat avec le festival Rencontres de Musique Ancienne de Seurre. .

Place du Président Wilson Eglise Saint Pierre, place du Président Wilson Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté orgue.stpierre.dijon@free.fr

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English : Italienische Maniere ou le baroque transalpin

L’événement Italienische Maniere ou le baroque transalpin Dijon a été mis à jour le 2026-07-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)