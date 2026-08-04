Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur Maison des associations de Dijon Dijon
samedi 22 août 2026 · Maison des associations de Dijon · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur
Maison des associations de Dijon 2 rue des corroyeurs Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Vous vous êtes toujours demandé ce qui se cachait derrière votre écran ? Pourquoi le ventilateur tourne parfois si fort ? Où vos dossiers sont sauvegardés ? Face aux enjeux croissants liés à l’obsolescence du matériel informatique Désobsolescence et Dijilink proposent la mise en place d’ateliers de co-réparation. Venez découvrir en quoi la réparation plutôt que le remplacement participe à la préservation des ressources. démarche à la fois écologique, sociale et de proximité.
Nous démonterons ensemble différentes machines, comprendrons en quoi elles sont utiles à leur fonctionnement et vous repartirez éclairé pour mieux identifiés vos besoins informatique.
Cet atelier s’adresse aussi à des enfants accompagnés ou des jeunes. .
Maison des associations de Dijon 2 rue des corroyeurs Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@desobs.fr
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English : Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur
L’événement Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur Dijon a été mis à jour le 2026-07-30 par ENERGY CITIES
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