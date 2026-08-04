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Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur Maison des associations de Dijon Dijon

samedi 22 août 2026 · Maison des associations de Dijon · Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison des associations de Dijon
Adresse
2 rue des corroyeurs
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Dijon

Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur

Maison des associations de Dijon 2 rue des corroyeurs Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Vous vous êtes toujours demandé ce qui se cachait derrière votre écran ? Pourquoi le ventilateur tourne parfois si fort ? Où vos dossiers sont sauvegardés ? Face aux enjeux croissants liés à l’obsolescence du matériel informatique Désobsolescence et Dijilink proposent la mise en place d’ateliers de co-réparation. Venez découvrir en quoi la réparation plutôt que le remplacement participe à la préservation des ressources. démarche à la fois écologique, sociale et de proximité.

Nous démonterons ensemble différentes machines, comprendrons en quoi elles sont utiles à leur fonctionnement et vous repartirez éclairé pour mieux identifiés vos besoins informatique.
Cet atelier s’adresse aussi à des enfants accompagnés ou des jeunes.   .

Maison des associations de Dijon 2 rue des corroyeurs Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   contact@desobs.fr

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English : Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur

L’événement Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur Dijon a été mis à jour le 2026-07-30 par ENERGY CITIES

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