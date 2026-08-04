Install Party Maison des associations de Dijon Dijon

Informations pratiques

Dijon

Install Party

Maison des associations de Dijon 2 rue des corroyeurs Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

À l’heure où la souveraineté numérique est interrogée, à l’aube de la mise au rebus prématurée de millions d’ordinateurs suite à la fin de Windows 10, nous vous proposons une alternative: venez découvrir les logiciels libres.

Face aux enjeux croissants liés à l’obsolescence du matériel informatique et aux difficultés d’accès et d’usage du numérique, l’association Désobsolescence et Dijilink proposent la mise un ateliers de découverte et d’accompagnement à l’utilisation des logiciels libres.

Cet atelier vous propose de découvrir cette alternative et leur installation, afin de prolonger la durée de vie de vos équipements informatiques, et vous accompagner dans une meilleure maîtrise de vos usages numériques, dans une démarche à la fois écologique, sociale et de proximité.

Venez tester ! Vous voudrez les adopter .

Maison des associations de Dijon 2 rue des corroyeurs Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@desobs.fr

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English : Install Party

L’événement Install Party Dijon a été mis à jour le 2026-07-30 par ENERGY CITIES