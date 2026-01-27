Sur les traces des grands scientifiques Office de Tourisme de Dijon Office de tourisme Dijon

Sur les traces des grands scientifiques Office de Tourisme de Dijon

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d'Or

Début : 2026-08-29 15:30:00

fin : 2026-09-19 17:15:00

2026-08-29 2026-09-19

Découvrez Dijon sous le regard de ses scientifiques célèbres ! Astronomes, chimistes, naturalistes tels que Lalande, Guyton de Morveau, Buffon… ont marqué l’histoire de leur discipline. À la fin du Moyen-Âge, la cour des Ducs de Bourgogne était l’une des plus puissantes et prestigieuses d’Europe. Elle rayonnait en développant les arts les plus raffinés et les sciences les plus innovantes. Au siècle de Lumières, l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon créait l’émulation favorable à l’avènement d’une science dijonnaise reconnue à l’échelle européenne.

Mais quelles sciences faisait-on à Dijon ? Qui la faisait ? Dans quels lieux ?

Ce nouveau parcours vous propose une vision inédite de Dijon comme une des capitales intellectuelles de l’Europe. .

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44

