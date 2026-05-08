Concert La passion selon St Jean Ensemble Le Songe du Roi Eglise St Joseph Dijon

Dijon

Concert La passion selon St Jean Ensemble Le Songe du Roi

Eglise St Joseph 3 Rue du Havre Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Carte Jeune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Pour continuer dans la série des grandes oeuvres sacrées des habituels concerts de juin, le Songe du Roi vous propose une version de l’incontournable Passion selon St Jean de J.S. Bach. Pour cette oeuvre magistrale, l’ensemble sera au grand complet en réunissant sur scène une douzaine d’instrumentistes, 4 chanteurs solistes et les 40 choristes du grand choeur. Dans le but de rendre le plus intelligible possible le récit de la Passion chanté, dans la version originale, en allemand par l’évangéliste cette adaptation au plus près du texte opte pour la déclamation en français de tous les récitatifs. C’est au comédien Boris Winter, habitué des spectacles du Songe du Roi, que ce rôle sera confié. Tous les airs solistes ainsi que les parties de chœur seront interprétés, quant à eux, dans leur version originale en allemand. Pour ne pas perdre le fil du récit, des sur-titrages seront mis à votre disposition. .

Eglise St Joseph 3 Rue du Havre Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 09 92 92

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English : Concert La passion selon St Jean Ensemble Le Songe du Roi

L’événement Concert La passion selon St Jean Ensemble Le Songe du Roi Dijon a été mis à jour le 2026-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)