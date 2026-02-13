Randonnée cyclotouriste : MAI à VELO CHANTALISTE EN SOIREE, COUR CHANTALISTES, 26 AVENUE G. EIFFEL, DIJON

Randonnée cyclotouriste : MAI à VELO CHANTALISTE EN SOIREE Mercredi 27 mai, 18h15 COUR CHANTALISTES, 26 AVENUE G. EIFFEL Côte-d’Or

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T18:15:00+02:00 – 2026-05-27T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T18:15:00+02:00 – 2026-05-27T21:30:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/125650

COUR CHANTALISTES, 26 AVENUE G. EIFFEL 26 AVENUE GUSTAVE EIFFEL DIJON 21000 Les Bourroches Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « chantalistes.cyclo@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://chantalistes-ffvelo.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/125650 »}]

Organisation : CHANTALISTES SPORT-CULTURE Mai à vélo