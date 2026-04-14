Des Fêtes de la Vigne à l’invention d’un folklore : la confrérie du château d’eau, Musée de la vie bourguignonne, Dijon

Des Fêtes de la Vigne à l’invention d’un folklore : la confrérie du château d’eau Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la vie bourguignonne Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les Fêtes de la Vigne sont un festival international durant lequel des groupes folkloriques venus du monde entier viennent à Dijon présenter leurs danses, leurs musiques, et leurs costumes traditionnels, dans un esprit de convivialité et de partage.

À l’occasion des 80 ans de la manifestation cette année, les Archives municipales de Dijon, le musée de la Vie bourguignonne s’associent pour porter un projet d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec Trad’culture. Ce projet réunit les élèves de 6e de la classe à horaires aménagés arts plastiques du collège Bachelard et une classe de CM2 de l’école Buffon.

Il invite les élèves, entre les mois de janvier et mai, à comprendre l’histoire et les codes du folklore, à se les approprier afin d’en inventer une variation contemporaine.

Les élèves seront accompagnés de la plasticienne Eva Pelzer et l’association de promotion de la culture musicale et artistique Magna Vox.

La restitution aura lieu au MVB de 20h à 21h30

Musée de la vie bourguignonne 17 rue sainte Anne 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr

La classe, l’œuvre !

© Musée de la Vie Bourguignonne de Dijon/François Perrodin