Musée des Beaux-Arts en lumière, Office de tourisme Dijon

Installé au coeur du Palais des Ducs et des États de Bourgogne le musée des Beaux-Arts de la ville de Dijon est l’un des plus anciens et des plus riches de France.

L’histoire de cet écrin exceptionnel est intimement liée à celle de Dijon et des plus de 1500 oeuvres présentées dans un parcours allant de l’Antiquité à nos jours.

Avec votre guide partez pour une double visite celle du palais et celle des collections du musée ! Traversez plus de sept siècles d’histoire de l’art et d’architecture à travers les salles patrimoniales classées Monuments historiques et les œuvres incontournables.

Une expérience unique dans un site d’exception !

Information importante Cette visite inclut un passage par les musées de la Ville.

L’entrée dans les musées municipaux n’est pas possible avec un objet contondant. Les bâtons de marche sans embout sont assimilés à des objets pointus. Merci de votre vigilance.

Il est interdit d’introduire dans les établissements des objets qui présentent un risque pour la sécurité des personnes, des œuvres, des bâtiments et notamment

– des animaux, à l’exception de ceux utiles à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

– des objets pointus .

