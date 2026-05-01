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Ce qui nous lie Dijon

Ce qui nous lie Dijon mardi 12 mai 2026.

Adresse : 8 Rue de la Chouette

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Dijon

Ce qui nous lie

8 Rue de la Chouette Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 11:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Une trace. Ce silence palpitant
Le cri de l’astre apatride
Cette marée d’infinis. La furie galactique
Le cheveu de l’étoile. L’invisible au galop
La fureur du vivant la mort en dedans
L’enfance majuscule, les couleurs en cascade
Un regard, nos regards ici, ailleurs
Une rencontre, l’espoir
Par delà les mots,
Ce qui Nous lie   .

8 Rue de la Chouette Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 30 63 19 

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English : Ce qui nous lie

L’événement Ce qui nous lie Dijon a été mis à jour le 2026-05-08 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès

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