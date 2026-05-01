Ce qui nous lie Dijon
Ce qui nous lie Dijon mardi 12 mai 2026.
Dijon
Ce qui nous lie
8 Rue de la Chouette Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 11:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Une trace. Ce silence palpitant
Le cri de l’astre apatride
Cette marée d’infinis. La furie galactique
Le cheveu de l’étoile. L’invisible au galop
La fureur du vivant la mort en dedans
L’enfance majuscule, les couleurs en cascade
Un regard, nos regards ici, ailleurs
Une rencontre, l’espoir
Par delà les mots,
Ce qui Nous lie .
8 Rue de la Chouette Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 30 63 19
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English : Ce qui nous lie
L’événement Ce qui nous lie Dijon a été mis à jour le 2026-05-08 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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