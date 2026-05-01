Dijon

Ce qui nous lie

8 Rue de la Chouette Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 11:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Une trace. Ce silence palpitant

Le cri de l’astre apatride

Cette marée d’infinis. La furie galactique

Le cheveu de l’étoile. L’invisible au galop

La fureur du vivant la mort en dedans

L’enfance majuscule, les couleurs en cascade

Un regard, nos regards ici, ailleurs

Une rencontre, l’espoir

Par delà les mots,

Ce qui Nous lie .

8 Rue de la Chouette Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 30 63 19

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English : Ce qui nous lie

L’événement Ce qui nous lie Dijon a été mis à jour le 2026-05-08 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès