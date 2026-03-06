Le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne se dévoile Office de Tourisme Dijon

Le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne se dévoile

Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:15:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-18 2026-04-29

Symbole majestueux de la ville, le Palais des ducs et des États de Bourgogne ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs de Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès pour une immersion au cœur de l’histoire et du patrimoine dijonnais.

Cette visite guidée vous invite à parcourir plus de six siècles d’architecture, de pouvoir et d’art, au fil d’un itinéraire riche en découvertes.

Laissez votre guide vous conter l’histoire du palais, ancienne résidence des puissants ducs de Bourgogne devenu aujourd’hui l’Hôtel de Ville. De la Cour de Bar à la chapelle des Elus, vous serez émerveillés par la Salle des Tombeaux, l’Escalier Gabriel et la Salle des États, ouverts exceptionnellement au public sur les jours de visite.

Entre patrimoine ducal, chefs-d’œuvre artistiques et lieux de pouvoir, cette visite guidée vous propose une découverte privilégiée du cœur historique de Dijon, où passé et présent dialoguent à chaque étape.

Visite uniquement en français .

Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

English : Le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne se dévoile

