Mai à vélo en soirée, Dijon, cour des Chantalistes, Dijon

Mai à vélo en soirée Mercredi 27 mai, 18h00 Dijon, cour des Chantalistes Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T21:00:00+02:00

Nous proposons deux parcours encadrés par des membres du club : un petit parcours de 16 km et un plus grand de 26 km avec un ravitaillement.

Ces parcours permettront au départ du club de découvrir le port du canal, la coulée verte, la chartreuse de Champmol et son célèbre puits de Moïse, le lac Kir et son barrage, le quartier de la Fontaine d’Ouche puis le vieux Chenôve et le quartier des Valendons.

Tous les types de vélo sont acceptés, y compris vélo de ville ou à assistance électrique. Cette balade est en outre accessible aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap (PSH) venant avec leur matériel spécifique. Elle est cette année qualifiée de « randonnée inclusive » et bénéficie à ce titre de l’aide logistique de la commission « accueil pour tous » du comité départemental de cyclotourisme (prêt de matériel spécifique).

La participation est gratuite et un livret décrivant toutes les curiosités du parcours sera remis à chacun ainsi qu’une collation offerte à l’arrivée afin de récupérer tranquillement dans la cour du club ou à l’abri dans la salle selon la météo.

Dijon, cour des Chantalistes 26 avenue Gustave Eiffel, 21000 dijon Dijon 21000 Les Bourroches Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://chantalistes-ffvelo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671597064 »}]

Une balade en soirée au cœur du patrimoine de Dijon – Sud. Encadrement et collation à l’arrivée. Cette année, elle sera inclusive !

Chantalistes SC Dijon