Dans le coeur des ateliers créatrice en live et boutique éphémère Hôtel de Vogüé Dijon

Dijon

Dans le coeur des ateliers créatrice en live et boutique éphémère

Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

La 6ᵉ édition de Dans le coeur des ateliers à l’Hôtel de Vogüé est de retour du 29 au 31 mai 2026 !

On célèbre à nouveau le retour des créatrices et artisanes dans ce lieu emblématique, après le succès de l’édition précédente qui a attiré plus de 3 000 visiteurs. L’objectif reste le même mettre en lumière des métiers artisanaux originaux et faire découvrir au public les coulisses de la création.

L’exposition se divise en deux espaces

Une salle dédiée aux démonstrations, où les artistes présentent leurs techniques, leur processus de fabrication et échangent avec les visiteurs ;

une boutique éphémère proposant des créations uniques entièrement réalisées à la main.

Les organisatrices souhaitent montrer que derrière chaque objet artisanal se cachent de longues heures de recherche, d’expérimentation et de travail minutieux. L’événement invite ainsi le public à mieux comprendre les savoir-faire artisanaux et à rencontrer les créatrices dans leur univers.

Cette édition met également à l’honneur un collectif exclusivement féminin seules des femmes artistes et artisanes exposent leurs œuvres. Dans une ambiance printanière et conviviale, ce rendez-vous du week-end de la fête des mères sera aussi rythmé par plusieurs animations culturelles. .

Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté danslecoeurdesateliers@gmail.com

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English : Dans le coeur des ateliers créatrice en live et boutique éphémère

L’événement Dans le coeur des ateliers créatrice en live et boutique éphémère Dijon a été mis à jour le 2026-05-23 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès