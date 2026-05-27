Animation- dégustation 100% Côte d’Or Boutique de l’Office du Tourisme de Dijon Dijon
Animation- dégustation 100% Côte d’Or Boutique de l’Office du Tourisme de Dijon Dijon samedi 30 mai 2026.
Dijon
Animation- dégustation 100% Côte d’Or
Boutique de l’Office du Tourisme de Dijon 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le terroir 100% Côte d’Or s’invite à la boutique Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès !
Samedi 30 mai, participez à l’animation- dégustation 100% Côte d’Or à la boutique de l’Office du Tourisme, un évènement en partenariat avec Agro Campus Dijon !
Partez à la découverte de saveurs gourmandes et authentiques
– Nectar de cassis
– Confitures et biscuits
issus du savoir-faire local seront à déguster, de 14h à 18h !
Prêts pour une pause gourmande 100% Côte d’Or ! .
Boutique de l’Office du Tourisme de Dijon 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@otdijon.com
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English : Animation- dégustation 100% Côte d’Or
L’événement Animation- dégustation 100% Côte d’Or Dijon a été mis à jour le 2026-05-23 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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