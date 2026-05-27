Animation- dégustation 100% Côte d’Or Boutique de l’Office du Tourisme de Dijon Dijon

Dijon

Animation- dégustation 100% Côte d’Or

Boutique de l’Office du Tourisme de Dijon 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le terroir 100% Côte d’Or s’invite à la boutique Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès !

Samedi 30 mai, participez à l’animation- dégustation 100% Côte d’Or à la boutique de l’Office du Tourisme, un évènement en partenariat avec Agro Campus Dijon !

Partez à la découverte de saveurs gourmandes et authentiques

– Nectar de cassis

– Confitures et biscuits

issus du savoir-faire local seront à déguster, de 14h à 18h !

Prêts pour une pause gourmande 100% Côte d’Or ! .

Boutique de l’Office du Tourisme de Dijon 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@otdijon.com

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English : Animation- dégustation 100% Côte d’Or

L’événement Animation- dégustation 100% Côte d’Or Dijon a été mis à jour le 2026-05-23 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès