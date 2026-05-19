Visite guidée L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin Musée national Magnin Dijon
Visite guidée L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin Musée national Magnin Dijon mardi 26 mai 2026.
Dijon
Visite guidée L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin
Musée national Magnin 4, rue des Bons Enfants Dijon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:00:00
fin : 2026-05-26 16:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Découvrez l’histoire et les secrets de l’un des plus beaux hôtels particuliers dijonnais (1663-1664), devenu le musée national Magnin en 1938. .
Musée national Magnin 4, rue des Bons Enfants Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 67 11 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin
L’événement Visite guidée L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin Dijon a été mis à jour le 2026-05-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Exposition « France-Moldavie à vélo solaire, à la rencontre de l’association humanitaire Vent d’Est », MJC centre social Montchapet, Dijon 19 mai 2026
- Atelier de réparation d’outils du numérique Association Désobsolescence Dijon 19 mai 2026
- Lejay Lagoute, créateur de la crème de cassis Rue Étienne Dolet Dijon 20 mai 2026
- Les Apéritifs de la Tour Office de tourisme Dijon 22 mai 2026
- L’Atelier vins au sommet Tour Philippe le Bon Dijon 23 mai 2026