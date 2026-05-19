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Visite guidée L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin Musée national Magnin Dijon

Visite guidée L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin Musée national Magnin Dijon mardi 26 mai 2026.

Lieu : Musée national Magnin

Adresse : 4, rue des Bons Enfants

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Autres Tarifs

Dijon

Visite guidée L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin

Musée national Magnin 4, rue des Bons Enfants Dijon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:00:00
fin : 2026-05-26 16:00:00

Date(s) :
2026-05-26

Découvrez l’histoire et les secrets de l’un des plus beaux hôtels particuliers dijonnais (1663-1664), devenu le musée national Magnin en 1938.   .

Musée national Magnin 4, rue des Bons Enfants Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 67 11 10 

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English : Visite guidée L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin

L’événement Visite guidée L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin Dijon a été mis à jour le 2026-05-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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