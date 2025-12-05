So Chouette Ukulélé festival 3# parc des Apothicaires Dijon

So Chouette Ukulélé festival 3#

parc des Apothicaires 28 rue de Tivoli Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Festival autour du Ukulélé. Concerts, animations, initiations, tombola (plusieurs ukulélés à gagner!)

Entrée à Prix Libre, Pas de réservation, Bar et restauration sur place .

parc des Apothicaires 28 rue de Tivoli Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ukuleleclubdijon@gmail.com

English : So Chouette Ukulélé festival 3#

L’événement So Chouette Ukulélé festival 3# Dijon a été mis à jour le 2025-12-05 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès