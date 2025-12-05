So Chouette Ukulélé festival 3# parc des Apothicaires Dijon
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
2026-05-29
Festival autour du Ukulélé. Concerts, animations, initiations, tombola (plusieurs ukulélés à gagner!)
Entrée à Prix Libre, Pas de réservation, Bar et restauration sur place .
parc des Apothicaires 28 rue de Tivoli Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ukuleleclubdijon@gmail.com
