Tous à l’Opéra ! – Opéra de Dijon, Auditorium de l’Opéra de Dijon, Dijon

Tous à l’Opéra ! – Opéra de Dijon Samedi 9 mai, 10h00 Auditorium de l’Opéra de Dijon Côte-d’Or

Tous publics

Entrée libre et gratuite, sans réservation

L’accès aux ateliers et visites pourra dépendre de l’affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Et si vous passiez de l’autre côté du décor, le temps d’une journée ?

À l’occasion de Tous à l’Opéra !, l’Opéra de Dijon dévoile ses secrets et son univers le samedi 9 mai : escape game, visites guidées de l’Auditorium et de ses coulisses, jeux, ateliers artistiques autour du chant, de la danse, des cinq sens, répétition d’un choeur d’enfants…

En famille, entre amis, ou simple curieux, devenez les artistes d’un jour ! Imagination et créativité à la clé lors de cet évènement gratuit et festif, avec les équipes de l’Opéra.

Plurielle et audacieuse, la jeunesse à l’Opéra de Dijon s’invente au présent : elle fait dialoguer des héritages lyriques avec les imaginaires d’aujourd’hui.

Pour les tous petits : des visites tout spécialement conçues pour les 0-3 ans pour découvrir l’Auditorium autrement! Une découverte sensitive du lieu sera proposée à ces très jeunes enfants.

3 sessions de 30 minutes : 10h-10h45-11h30

Atelier maquillage d’opéra : Faites-vous maquiller par des professionnelles ! – avec Eline Clair

de 10h à 12h30 et de 14h à 16h

Atelier arts plastiques : participez avec vos enfants à un atelier créatif avec l’artiste plasticienne Cerize Fournier.

de 10h à 12h30 et de 14h à 16h

Visites guidées de la salle, plateau et coulisses : des visites guidées tout au long de la journée pour découvrir les coulisses de ce magnifique Auditorium à l’acoustique exceptionnelle !

de 10h à 12h30 et de 14h à 16h, départ toutes les 15 min, dernier départ à 11h45 le matin, 15h15 l’après-midi. Durée 45 min.

Ouverture d’une répétition du Choeur Éphémère d’enfants : le Choeur Éphémère d’enfants vous ouvre les portes de ses répétitions dans le cadre de la fête de la musique : un programme joyeux pour une ode à l’Amour et à la Nature !

10h30. Durée 30 min.

Atelier danse : des sessions d’initiation à la danse accessibles à tous. – avec Antoine Arbeit (Cie Ex Novo)

11h, 14h. et 15h . Durée 1h.

Escape game : aidez le pianiste de l’opéra à retrouver sa partition perdue ! Parcourez l’Auditorium de l’Opéra de Dijon pour récolter des indices et résoudre l’énigme grâce à vos talents de déduction et de coopération.

11h et 14h . Durée 1h.

Auditorium de l’Opéra de Dijon Place Jean Bouhey, Dijon Dijon 21000 La Maladière Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Chaque année, la Réunion des Opéras de France invite le public à découvrir les coulisses des opéras de France. À cette occasion, l’Opéra de Dijon ouvrira ses portes samedi 9 mai ! opéra auditorium

Opéra de Dijon