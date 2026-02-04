Les cadrans solaires sortent de l’ombre Office de Tourisme Dijon

Les cadrans solaires sortent de l’ombre

C’est une visite un peu secrète, à la recherche de quelques trésors ensoleillés.

Les murs de Dijon sont gravés de dizaines de cadrans solaires, vestiges du temps qui passe, sans qu’on les remarque.

Cette visite se propose de les sortir de leur ombre, et qu’on prenne leur temps.

Une flânerie la tête en l’air avec un astronome du XVIIIe, dans le sillage de la Fête du Soleil, lancée en 1904 par Gustave Eiffel et Camille Flammarion et reprise par la Société Astronomique de Bourgogne.

Visite uniquement en français .

Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

