Tour de France Céline Dion Rue de l’Hôpital Dijon
Tour de France Céline Dion Rue de l’Hôpital Dijon mardi 5 mai 2026.
Dijon
Tour de France Céline Dion
Rue de l’Hôpital Hall d’accueil de la Cité Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 17:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Opération jeu RTL x OT Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès
Dans le cadre d’une opération promotionnelle, RTL et l’Office du Tourisme Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès proposent un jeu concours permettant de gagner des places pour les concerts de Céline Dion à Paris.
Un tirage au sort, en présence du public et diffusé en direct à la radio aura lieu:
Le 5 mai à 17h, dans le hall de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin
À gagner 2 places catégorie 1 !!!
Informations clés
– Participation possible du mercredi 29 avril au mardi 5 mai inclus de 11h à 17h30 (sous réserve de modification horaire)
– Pas de participation possible le 1er mai, le Pôle Culturel de la CIGV étant fermé
– Participation multiple autorisée (plusieurs bulletins par personne dans l’urne)
– Pas de restriction annoncée pour la participation
Pour que la participation soit validée et les deux places remportées: le gagnant doit être présent lors du tirage au sort. (Présence obligatoire à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin durant le tirage au sort) .
Rue de l’Hôpital Hall d’accueil de la Cité Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté presse@otdijon.com
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English : Tour de France Céline Dion
L’événement Tour de France Céline Dion Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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