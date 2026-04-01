Concert JENAA’ Once upon a time Salle Guillemin Dijon

Dijon

Concert JENAA’ Once upon a time

Salle Guillemin Rue Diderot Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Ce concert, est non seulement l’aboutissement de deux années de travail, de répétitions, de doutes, de création et de passion, mais aussi le premier concert (100% auto-produit par le groupe) d’une longue série. Pour la première fois, ces jeunes musiciens passionnés vont partager avec vous, en live, la quasi-totalité des titres de leur tout premier album.

Pendant 1h15, vous découvrirez leur univers, leurs compositions, leur énergie, dans des conditions son et lumière professionnelles !

Ce soir-là, vous ne viendrez pas seulement assister à un concert, vous viendrez faire partie du début de l’histoire de JENAA’.

Et parce que ce projet va au-delà de la musique, 50 % des bénéfices de la billetterie seront reversés à l’association Aïda, qui accompagne les jeunes touchés par la maladie. .

Salle Guillemin Rue Diderot Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 08 23 45 jenaa.officiel@gmail.com

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English : Concert JENAA’ Once upon a time

L’événement Concert JENAA’ Once upon a time Dijon a été mis à jour le 2026-04-16 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès