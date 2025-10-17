Jean-Benoit Diallo Théâtre des Feuillants Dijon
Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon Côte-d’Or
Début : 2026-04-22 20:00:00
2026-04-22
Jean-benoit Diallo en spectacle le vendredi 27 mars 2026 au Petit Kursaal de Besançon et le 22 avril 2026 au Théâtre des Feuillants à Dijon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo aborde le thème du libre arbitre. Thème très philosophique pour 1h de stand up composé à 80% du mot bite. De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant, grinçant parfois même décapant. .
