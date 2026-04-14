Danyl, La Vapeur, Dijon

Danyl Mercredi 22 avril, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:59:00+02:00

Danyl – FR/DZ

Autodidacte, Danyl a commencé très tôt à produire pour lui comme pour les autres. Auteur, compositeur et beatmaker, il fait partie des premiers artistes à créer des morceaux en live sur la plateforme Twitch. Danyl est franco-algérien et puise dans les sonorités raï pour construire son univers musical. Inspiré par sa double culture et par la modernité de son époque, il sort des sons qu’il rassemble sous le nom de Khedma (« le travail » en arabe). Danyl sortira son premier album, ZMIG, début 2026.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/danyl »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, Rap La Vapeur Concert

© Jean de Blignières