L’Extra Festival, Lieux multiples à Dijon, Dijon
L’Extra Festival, Lieux multiples à Dijon, Dijon jeudi 7 mai 2026.
L’Extra Festival 7 – 10 mai Lieux multiples à Dijon Côte-d’Or
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T12:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T23:59:00+02:00
La 5e édition de L’Extra Festival c’est du 7 au 10 mai 2026.
Festival sobre et joyeux, il place en son centre la découverte artistique, la diversité des formats, l’éco-responsabilité, l’accessibilité et les rencontres.
Temps fort de la saison de La Vapeur, ce rendez-vous à taille humaine investit différents lieux de Dijon et propose une autre manière de vivre la musique et la ville.
Ici, pas de course entre les scènes : un seul concert à la fois pour savourer chaque moment. Au fil des journées, la musique surgit partout, parfois là où on ne l’attend pas : dans un parc au lever du jour, dans un lieu secret, au détour d’une balade à vélo, dans un bar du centre-ville, à La Vapeur…
Entièrement gratuit, L’Extra mêle découvertes musicales d’ici et d’ailleurs, artistes émergent·es, balades et ateliers. Cette année, le festival met la solidarité à l’honneur à travers rencontres et discussions invitant à réfléchir collectivement. L’occasion de partager, d’échanger et de célébrer la culture dans un esprit convivial et attentif au monde.
Programmation
Jeudi 7 mai
Rencontre-sandwich
Où en sont nos solidarités ? Évolutions et enjeux, d’hier à aujourd’hui
12h30 · Place de la Saint-Chapelle *
L’Extra s’échauffe
no human but data / 19h · Diviowl Bousille Club
Noé Lémac / 20h · L’Univers
L’oléfan / 21h · L’Ours Pimpant
Kai the Light x Cardi Beat / 22h · Bam Jam
Vendredi 8 mai
Concert au lever du jour
Björn Gottschall
6h15 · Parc de la Colombière
Rencontre & discussion
Les enjeux de la solidarité alimentaire
11h · Place de la Saint-Chapelle *
Atelier philo · Jeune public
Ça sert à quoi d’être solidaire ?
11h · RDV Place de la Saint-Chapelle *
Extra Bibliothèque
Ëda Diaz, MAAAR, Bulie Jordeaux
16h · Cour de la bibliothèque patrimoniale et d’étude
Extra Museum
Sweety Bonbon, Tendinites, Kabylie Minogue
20h · Le Consortium Museum
Samedi 9 mai
Concert jeu de piste
Dièze
14h45 · Lieu secret *
Extra Vapeur
Récit par Siiré, Gaia Banfi, Gildaa, Moictani, Jasmine Not Jafar, Double Vitrage
17h · La Vapeur
Dimanche 10 mai
Atelier chant
Circle Song, par Dawa Salfati
10h · Lieu dévoilé à la réservation *
Extra Jardin
Björn Gottschall
11h · Jardin de l’Hôtel de Vogüé
Concert
Dawa Salfati
12h30 · Lieu dévoilé à la réservation *
Balade musicale à vélo
Vélo’ve parade, avec Suzie Blue
14h · Départ place de la République
Balade verte commentée
Nous, les arbres du lac Kir
14h15 · RDV à la base nautique du lac Kir
Extra Lac
Diego et Joanes, Way Dynamic, Oonagh Haines, ZigZagZik
15h · Base nautique du lac Kir
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* Réservation pour ces événements sur lavapeur.com
Lieux multiples à Dijon 21000 Dijon Dijon 21000 La Maladière Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@lavapeur.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0380488600 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com »}] [{« link »: « https://www.lavapeur.com »}]
La 5e édition de L’Extra Festival à Dijon, festival sobre et joyeux, temps fort de La Vapeur, entièrement gratuit, propose concerts, ateliers, balades et rencontres solidaires. dijon festival
Manon Diemer / Pierre-Olivier Bpbo
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