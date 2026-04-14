L’Extra Festival, Lieux multiples à Dijon, Dijon

L’Extra Festival 7 – 10 mai Lieux multiples à Dijon Côte-d’Or

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T12:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T23:59:00+02:00

La 5e édition de L’Extra Festival c’est du 7 au 10 mai 2026.

Festival sobre et joyeux, il place en son centre la découverte artistique, la diversité des formats, l’éco-responsabilité, l’accessibilité et les rencontres.

Temps fort de la saison de La Vapeur, ce rendez-vous à taille humaine investit différents lieux de Dijon et propose une autre manière de vivre la musique et la ville.

Ici, pas de course entre les scènes : un seul concert à la fois pour savourer chaque moment. Au fil des journées, la musique surgit partout, parfois là où on ne l’attend pas : dans un parc au lever du jour, dans un lieu secret, au détour d’une balade à vélo, dans un bar du centre-ville, à La Vapeur…

Entièrement gratuit, L’Extra mêle découvertes musicales d’ici et d’ailleurs, artistes émergent·es, balades et ateliers. Cette année, le festival met la solidarité à l’honneur à travers rencontres et discussions invitant à réfléchir collectivement. L’occasion de partager, d’échanger et de célébrer la culture dans un esprit convivial et attentif au monde.

Programmation

Jeudi 7 mai

Rencontre-sandwich

Où en sont nos solidarités ? Évolutions et enjeux, d’hier à aujourd’hui

12h30 · Place de la Saint-Chapelle *

L’Extra s’échauffe

no human but data / 19h · Diviowl Bousille Club

Noé Lémac / 20h · L’Univers

L’oléfan / 21h · L’Ours Pimpant

Kai the Light x Cardi Beat / 22h · Bam Jam

Vendredi 8 mai

Concert au lever du jour

Björn Gottschall

6h15 · Parc de la Colombière

Rencontre & discussion

Les enjeux de la solidarité alimentaire

11h · Place de la Saint-Chapelle *

Atelier philo · Jeune public

Ça sert à quoi d’être solidaire ?

11h · RDV Place de la Saint-Chapelle *

Extra Bibliothèque

Ëda Diaz, MAAAR, Bulie Jordeaux

16h · Cour de la bibliothèque patrimoniale et d’étude

Extra Museum

Sweety Bonbon, Tendinites, Kabylie Minogue

20h · Le Consortium Museum

Samedi 9 mai

Concert jeu de piste

Dièze

14h45 · Lieu secret *

Extra Vapeur

Récit par Siiré, Gaia Banfi, Gildaa, Moictani, Jasmine Not Jafar, Double Vitrage

17h · La Vapeur

Dimanche 10 mai

Atelier chant

Circle Song, par Dawa Salfati

10h · Lieu dévoilé à la réservation *

Extra Jardin

Björn Gottschall

11h · Jardin de l’Hôtel de Vogüé

Concert

Dawa Salfati

12h30 · Lieu dévoilé à la réservation *

Balade musicale à vélo

Vélo’ve parade, avec Suzie Blue

14h · Départ place de la République

Balade verte commentée

Nous, les arbres du lac Kir

14h15 · RDV à la base nautique du lac Kir

Extra Lac

Diego et Joanes, Way Dynamic, Oonagh Haines, ZigZagZik

15h · Base nautique du lac Kir

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* Réservation pour ces événements sur lavapeur.com

Lieux multiples à Dijon 21000 Dijon Dijon 21000 La Maladière Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@lavapeur.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0380488600 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com »}] [{« link »: « https://www.lavapeur.com »}]

La 5e édition de L’Extra Festival à Dijon, festival sobre et joyeux, temps fort de La Vapeur, entièrement gratuit, propose concerts, ateliers, balades et rencontres solidaires. dijon festival

Manon Diemer / Pierre-Olivier Bpbo