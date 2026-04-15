Concert Musique au carré , Ensemble Le Songe du Roi Ancien couvent des Cordeliers (Odalys hôtel) Dijon
Concert Musique au carré , Ensemble Le Songe du Roi Ancien couvent des Cordeliers (Odalys hôtel) Dijon samedi 9 mai 2026.
Dijon
Concert Musique au carré , Ensemble Le Songe du Roi
Ancien couvent des Cordeliers (Odalys hôtel) 5 Rue Turgot Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif réduit
Carte Jeune
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 19:30:00
Date(s) :
2026-05-09
C’est la musique pour quatre instruments qui sera mise à l’honneur pour ce programme. Le violon, le traverso, la viole de gambe et le clavecin vous interprèteront des pièces des deux géants que sont J.S. Bach et G.Ph. Telemann. Autour d’oeuvres majeurs qui ont marqué leur époque, vous pourrez découvrir les liens étroits qui ont lié les deux compositeurs dans la vie musicale de la première moitié du XVIIIe siècle en Allemagne.
Un quatuor parisien de Telemann, une transcription des variations Goldberg ou encore quelques contrepoints de l’Art de la fugue de Bach achèveront de vous faire aimer ce répertoire d’une richesse surprenante ! .
Ancien couvent des Cordeliers (Odalys hôtel) 5 Rue Turgot Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 09 92 92
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English : Concert Musique au carré , Ensemble Le Songe du Roi
L’événement Concert Musique au carré , Ensemble Le Songe du Roi Dijon a été mis à jour le 2026-04-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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