Dijon

Extra Festival

Lieux multiples à Dijon Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-07

La 5e édition de L’Extra Festival c’est du 7 au 10 mai 2026

Festival sobre et joyeux, il place en son centre la découverte artistique, la diversité des formats, l’éco-responsabilité, l’accessibilité et les rencontres.

Temps fort de la saison de La Vapeur, ce rendez-vous à taille humaine investit différents lieux de Dijon et propose une autre manière de vivre la musique et la ville.

Ici, pas de course entre les scènes un seul concert à la fois pour savourer chaque moment. Au fil des journées, la musique surgit partout, parfois là où on ne l’attend pas dans un parc au lever du jour, dans un lieu secret, au détour d’une balade à vélo, dans un bar du centre-ville, à La Vapeur…

Entièrement gratuit, L’Extra mêle découvertes musicales d’ici et d’ailleurs, artistes émergent·es, balades et ateliers. Cette année, le festival met la solidarité à l’honneur à travers rencontres et discussions invitant à réfléchir collectivement. L’occasion de partager, d’échanger et de célébrer la culture dans un esprit convivial et attentif au monde. .

Lieux multiples à Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Extra Festival

L’événement Extra Festival Dijon a été mis à jour le 2026-04-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)