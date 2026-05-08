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Patrimoine en jeux Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon

Patrimoine en jeux Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Le 1204 Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine

Adresse : 12 parvis de l'UNESCO

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Dijon

Patrimoine en jeux

Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 12 parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Des ateliers en famille pour jouer, construire et s’amuser avec le patrimoine et l’architecture   .

Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 12 parvis de l’UNESCO Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 85 26  patrimoine@ville-dijon.fr

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English : Patrimoine en jeux

L’événement Patrimoine en jeux Dijon a été mis à jour le 2026-05-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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