Patrimoine en jeux Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon
Patrimoine en jeux Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon mercredi 1 juillet 2026.
Dijon
Patrimoine en jeux
Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 12 parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Des ateliers en famille pour jouer, construire et s’amuser avec le patrimoine et l’architecture .
Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 12 parvis de l’UNESCO Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 85 26 patrimoine@ville-dijon.fr
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English : Patrimoine en jeux
L’événement Patrimoine en jeux Dijon a été mis à jour le 2026-05-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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