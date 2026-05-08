Patrimoine en jeux Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon

Dijon

Patrimoine en jeux

Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 12 parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Des ateliers en famille pour jouer, construire et s’amuser avec le patrimoine et l’architecture .

Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 12 parvis de l’UNESCO Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 85 26 patrimoine@ville-dijon.fr

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English : Patrimoine en jeux

L’événement Patrimoine en jeux Dijon a été mis à jour le 2026-05-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)